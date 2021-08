Mit einer Solidaritätsaktion will das Team des Speyerer Weltladens den Weltladen in Bad Münstereifel im Ahrtal unterstützen, der bei der Hochwasser-Katastrophe zerstört worden ist. „Das gesamte Sortiment, Vorräte und die Einrichtung wurden vernichtet und mit der zerstörerischen Flut mitgerissen“, teilen die Speyerer mit. Der Wiederaufbau an der Ahr sei nur mit solidarischer Unterstützung möglich. Deshalb schenkt das Team in der Korngasse 31 noch bis Samstag, 21. August, zu den Öffnungszeiten Kaffee und Espresso aus fairem Handel aus. Eine Tasse kostet 1,80 Euro, der Erlös aus der Aktion soll dem Weltladen in Bad Münstereifel zugute kommen.