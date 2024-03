Der Weltladen Speyer kündigt eine Protestaktion in vor seinem Laden in der Korngasse an. „Osterhasen streiken für faire Kakaopreise“ ist die Veranstaltung am Samstag, 23. März, 11 bis 16 Uhr, betitelt. Sie wird mit einer Unterschriftenaktion gegen Kinderarbeit beim Kakaoanbau verbunden. Womöglich sind wie in den Vorjahren auch verkleidete Hasen am Start. Mehr als 1,5 Millionen Kinder müssten unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen schuften, so die Aktiven. „Im Weltladen kann Schokolade gekauft werden, deren Kakao garantiert ohne Kinderarbeit geerntet wurde.“