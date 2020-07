Der Weltladen Speyer beteiligt sich an der Aktion #fairwertsteuer. Sie wird unter anderem vom Weltladen-Dachverband getragen und zielt darauf ab, die seit 1. Juli gültige Mehrwertsteuer-Absenkung nicht an die Kunden weiterzugeben, sondern an Fair-Handels-Produzenten in anderen Ländern. Ein Hintergrund laut Pressemitteilung: „Die Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika sind besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen.“

Für den Speyerer Weltladen sei schnell klar gewesen, „dass wir uns an der Aktion #fairwertsteuer beteiligen werden“, so die Trägervereins-Vorsitzende Cordula Hamburger. Die Steuersenkung mache bei Einkäufen oft nur wenige Cent aus. Der Dachverband geht von einer breiten Beteiligung der bundesweit rund 900 Weltläden aus. Er verbindet damit auch eine Werbekampagne für sein Angebot: „Wir haben uns für die kommenden Wochen einige Aktionen überlegt, mit denen wir auf unsere besonderen Produkte aufmerksam machen wollen“, kündigt Hamburger an.