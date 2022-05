Auf ungleiche Machtverhältnisse in globalen Lieferketten will das Team des Speyerer Weltladens am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 13 Uhr mit mehreren Aktionen aufmerksam machen. Wie der Vorstand des Vereins mitteilt, ist geplant, passend zum „World Fair Trade Day“ Produkte der Non-Profit-Organisation „BanaFair“ sowie faire Schokolade zum Probieren anzubieten. Außerdem sollen Kinder die Möglichkeit haben, entlang der Korngasse auf Staffeleien Bilder zu malen. Sie sollen laut einer Mitteilung des Vereins im Anschluss bei der „Auktion Kunstwerte“ versteigert werden. Ihre Beteiligung zugesagt haben laut Trägerverein die Künstler Dora Dinse, Fred Feuerstein, Wolfgang Germann, Oliver Schollenberger und Johannes Grehl. Der Erlös soll dem Projekt „Faire Kita“ des katholischen Kindergartens St. Joseph Speyer zugute kommen. Hintergrund der Aktion ist laut Weltladen das Problem der „Dumpingpreise“. „Trotz steigender Gewinne der Lebensmittelkonzerne erhalten viele Erzeugerinnen und Erzeuger für ihre Produkte so niedrige Preise, dass sie nicht ihre Produktionskosten decken, geschweige von ihrer Arbeit leben können“, so die Mitteilung.