Zwei besondere Stadtführungen anlässlich des „Weltgästeführertags“ finden am Sonntag, 25. Februar, 11 Uhr, in Speyer statt. Motto: „Straßen, Gassen, Brücken, Plätze“. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft der Gästeführer Speyer (IGS). Die etwa 90-minütigen Rundgänge starten jeweils am Dom-Hauptportal und bieten laut Ankündigung auch für Speyer-Kenner Neues. Eine Anmeldung zu den kostenfreien Führungen ist nicht notwendig. Die IGS freut sich über eine Spende für das Stadtarchiv zur Restaurierung mittelalterlicher Schriften.