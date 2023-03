Eine Kooperation mehrerer städtischer und gesellschaftlicher Institutionen hat für die kommende Woche ein Frauentagsprogramm auf die Beine gestellt. Anlass dafür ist der Weltfrauentag am 8. März.

Seit mehr als 100 Jahren existiert der Tag, der inzwischen in vielen Ländern der Welt begangen wird, um auf die Rechte der Frauen aufmerksam zu machen. Die städtische Gleichstellungsstelle hat ein dazu passendes Programm gemeinsam mit dem Stadtarchiv, der Stadtbibliothek, der Volkshochschule sowie weiteren Kooperationspartnern ausgearbeitet. Unter anderem wird es ein Filmangebot zum Thema „Wunderschön sein“ (7. März), eine Lesung aus dem Buch „#Respect my size“ mit Julia Kremer (8. März) und ein Theaterstück „Alte Sorten“ (10. März) geben.

„Frauen leisten immer noch zwei Drittel der ehrenamtlichen Arbeit, übernehmen den Großteil an unbezahlter Sorgearbeit für Kinder und die Pflege von älteren oder kranken Menschen und bezahlen das mit einer geringen Rente, die oft nicht mal für das Nötigste reicht“, begründet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Notwendigkeit dieses Tags. Deshalb gehe es bei den Veranstaltungen um Themen wie Chancengleichheit im Erwerb, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Frauen in politischen Ämtern, Verbesserung der Situation von Migrantinnen, den Kampf gegen Zwangsprostitution und Frauenhandel sowie häusliche und sexualisierte Gewalt und Sexismus im Alltag.

Frauentagscafé in Speyer-West

Besonders sei in diesem Jahr eine Beteiligungsaktion für Frauen in Speyer (8. März, 11.30 bis 14 Uhr vor der Alten Münz, sowie online), welche die Gleichstellungsstelle gemeinsam mit der Beauftragten für Bürgerbeteiligung initiiert hat. Am Freitag, 10. März, veranstaltet außerdem die „Fraueninitiative Berliner Platz“ von 10 bis 12 Uhr ein „Frauentagscafé im Stadtteilbüro“ während des Wochenmarktes am Berliner Platz. Dort könne man etwas über die Arbeit der Gemeindeschwester Plus erfahren und mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten ins Gespräch kommen.

Im Netz

Das komplette Programm ist unter www.speyer.de/frauentag2023 abrufbar.