An Führungen durch den Speyerer Dom und den mittelalterlichen Judenhof können Interessierte am Unesco-Welterbetag am Sonntag, 5. Juni, in Speyer teilnehmen. Rundgänge durch den Dom finden laut einer Pressemitteilung der Stadt am Sonntag um 13 und um 14.30 Uhr statt. Dabei sollen unter anderem die Fragen beantwortet werden, wie der Dom 1981 zum Unesco-Welterbe wurde und was der Titel heute für die Kathedrale bedeutet. Tickets sind am Sonntag für 8,50 Euro in der Dom-Info erhältlich. Unter dem Titel „SchUM in Speyer“ geht es am Sonntag außerdem um 11 und um 16 Uhr durch den Judenhof, der seit Juli 2021 zusammen mit jüdischen Stätten des Mittelalters in Worms und Mainz, den Welterbe-Titel trägt. Wer an einer dieser kostenlosen Führungen teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorab per E-Mail an kulturbuero@stadt-speyer.de anzumelden. Die Dauerausstellung zur jüdischen Geschichte der Stadt Speyer im Museum SchPIRA ist am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet.