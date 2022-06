Mit mehr als 50 Interessierten sehr gut besucht waren laut Cornelia Benz, Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Speyerer Gästeführer (IGS), die beiden Führungen im Speyerer Judenhof anlässlich des Unesco-Welterbetags am vergangenen Pfingstsonntag. „Welterbe-Schnäppchenjäger waren dabei, eine Dame aus Wien, die dort über die Mikwe gelesen hat und auch den jüdischen Friedhof in Worms besuchen möchte“, teilt Benz mit. Zwei junge Männer hätten neben der Führung durch den Judenhof auch das zweite Welterbe in Speyer, den Kaiserdom, besucht. Viele Interessierte seien aus dem Umland gekommen. „Einige natürlich auch aus Speyer, die sich mal genauer über den Judenhof informieren wollten“, so Benz. Bei der Führung durch den Judenhof sei es um die jüdische Geschichte in Speyer und die Gemeinsamkeiten zu den SchUM-Stätten in Mainz und Worms gegangen. „Angesprochen wurden auch die überlieferte Liturgie, die Poesie, die Dichtung, Beispiele der Rechtsstatuten, die auf die Rabbiner der SchUM-Gemeinde zurückgehen“, so Benz. Ihr Fazit: „Dankbare Gäste, wie man sie sich immer wünscht und die auch für den Gästeführer eine Bereicherung sind.“