Hermann Schmid führt mit 94 Jahren Touristen durch Speyer – auf vier Fremdsprachen. Wie er so seine Weltreisen in Erinnerung behält und welches Land sein Herz erobert hat.

Zwei kunstvoll bemalte Straußeneier aus Australien, ein Paar hüfthohe Holzskulpturen aus Südamerika mit weit aufgerissen Mäulern und ein Bücherregal voll mit Werken aus aller Welt – das Wohnzimmer von Hermann Schmid ist voll mit gelebten Geschichte. Der 94-Jährige kennt jede von ihnen persönlich.

„Das Wichtigste was ich von meinen Reisen mitgenommen habe, ist die Sprache“, erzählt Schmid, während er durch seine Erinnerungsstücke stöbert. Seine Reisen führten ihn rund um den Globus: von China über die USA bis nach Südamerika. Er habe sowohl privat als auch beruflich viel von der Welt gesehen. Der gebürtige Speyerer, der das Ende des Zweiten Weltkriegs als Jugendlicher erlebt hat, war nach seinem Studium als Chemieingenieur bei der BASF tätig und bereiste für den Chemiekonzern zahlreiche Länder. „Ich bin gern hier in Speyer, aber auch unheimlich gern draußen. Ich habe eigentlich die ganze Welt gesehen – wo ich über die Arbeit nicht war, war ich dann privat“, sagt er.

Brasilien bleibt besonders in Erinnerung

Besonders eindrücklich blieb ihm sein längster Auslandsaufenthalt in Erinnerung: Vier Jahre war Schmid beruflich im brasilianischen Bundesstaat São Paulo stationiert. „Die Menschen dort habe ich besonders zu schätzen gelernt“, sagt er rückblickend. Vor allem die Hilfsbereitschaft und Offenheit der Brasilianer beeindruckten ihn.

Über 40 Jahre lang bereiste der ehemalige Chemieingenieur Europa mit seinem Wohnwagen. Mittlerweile sei das aufgrund seines Alters nicht mehr möglich, berichtet er. „Heute sind es Busreisen und Flussfahrten.“ Zwei Länder, die Schmid gerne noch besucht hätte, bleiben jedoch ein unerfüllter Traum: die Mongolei und Ecuador. „Fliegen ist in meinem Alter leider keine Option mehr“, bedauert er.

„Die Führungen halten die Sprachen lebendig“

Trotz seines hohen Alters ist der 94-Jährige weiterhin aktiv als Stadtführer in der Domstadt tätig – und das, obwohl er mittlerweile auf einen Gehstock angewiesen ist. Seine Führungen hält er jedoch nicht auf Deutsch, da es hierfür ausreichend andere Stadtführer gebe, sondern auf Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Nach seiner Pensionierung habe er sich dazu entschieden, er wolle sich „nicht einfach hinsetzen“. Vor rund 20 Jahren absolvierte er daher in jeder der vier Sprachen eine Ausbildung mit anschließender Prüfung, um Gästen aus aller Welt seine Heimatstadt näherzubringen.

Zwei sogenannte Carrancas (südamerikanische Holzskulpturen), die Schmid von seiner Reise nach Brasilien mitgebracht hat. Foto: Alexander Volk

Seine Sprachkenntnisse erwarb Schmid teils in der Schule, teils auf seinen Reisen: Französisch und Englisch lernte er in seiner Schulzeit, Spanisch und Portugiesisch eignete er sich während seiner Auslandsaufenthalte an. „Die Führungen halten die Sprachen bei mir lebendig“, erklärt er. Ein Großteil der Touristen komme über den Flusskreuzfahrtverkehr in die Stadt. Allerdings würden immer mehr Anbieter eigene Stadtführer mitbringen – ein Trend, den Schmid skeptisch sieht. „Die können sich zwar ihr Wissen über die Stadt anlesen – aber als gebürtiger Speyerer kenne ich die Stadt auf meine ganz eigene Weise.“

Eigenes Haus entworfen

Während des Gesprächs schweift Schmids Blick immer wieder durch die Verandafenster auf seinen weitläufigen Garten. Auf sein Haus sei er besonders stolz, erzählt er. „Ich habe das Haus selbst von Grund auf geplant“, sagt er. Vor über 40 Jahren entwarf er das Gebäude noch am Zeichenbrett. Sein Wissen als studierter Ingenieur habe ihm dabei geholfen. Ein kleines, aber für ihn bedeutendes Detail: der Flaggenmast vor der Einfahrt. „Wenn Gäste aus einem Land da sind, hänge ich deren Flagge raus“, erklärt er.

Neben seinen Reisen und Stadtführungen besucht Schmid regelmäßig die Seniorenwerkstatt in der Stadt, wo er als Schnitzer tätig ist. Darüber hinaus engagiert sich der 94-Jährige im Seniorenbüro von Speyer. Dort nimmt er an wöchentlichen Gesprächsrunden teil – ob auf Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch. Diese Treffen seien für ihn eine weitere Möglichkeit, sein aus seiner Sicht größtes Gut zu bewahren: die Sprachen.