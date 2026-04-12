Schwegenheim beteiligt sich in diesem Jahr erstmals am Welt-Qigong-Tag. Die Veranstaltung findet am Samstag, 25. April, im Hof des Dorfgemeinschaftsraums statt.

Der Welt-Tai-Chi- und Qigong-Tag wird jedes Jahr am letzten Samstag im April begangen, teilt die Volkshochschule Schwegenheim mit. Menschen auf der ganzen Welt üben ihr zufolge dabei zeitgleich Tai-Chi oder Qigong. In Schwegenheim ist die gemeinsame Übung von 10 bis 12 Uhr geplant. Veranstaltungsort ist der Hof des Dorfgemeinschaftsraums, der Eingang befindet sich in der Jahnstraße. Eingeladen sind sowohl Menschen mit Qigong-Erfahrung als auch Interessierte ohne Vorkenntnisse. Gestaltet wird der Vormittag von Petra Birkle, Entspannungspädagogin, Qigong-Lehrerin und Dozentin an der VHS Schwegenheim. Nach Angaben der Volkshochschule nimmt auch Schwegenheims Ortsbürgermeister Andreas Weber (FWG) teil. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten: per E-Mail an vhs@schwegenheim.de oder unter 06344 5658 sowie 06344 938741. Teilnehmende sollen bequeme Kleidung und Turnschuhe tragen.