Mehr Achtsamkeit und Ruhe: Die chinesische Bewegungskunst Qi Gong ist beliebt. Den Effekt spürten am Samstag 30 Menschen in Schwegenheim.

„Öffnet die Brust, seid weitherzig“, sagt Entspannungspädagogin und Kursleiterin Petra Birkle um kurz nach 11 Uhr in dem großen Kreis vieler Frauen und weniger Männer, die sich zum ersten Mal am Welt-Qi Gong-Tag auch in Schwegenheim zusammengefunden haben. VHS-Leiterin Cornelia Schmitt hat die Idee Birkles unterstützt. Mit Blick auf die entspannten Gesichter der Teilnehmer eine gute Entscheidung.

Die chinesische Verbeugung haben sie hinter sich. Jetzt lassen alle die Energie fließen. Mit Hilfe von Bildern werden gemeinsam Übungen umgesetzt, die Birkle mit einem Kurs ausgewählt hat. Die Kursleiterin macht neun sanfte Ansagen. 2009 hatte sie erstmals Gruppen übernommen. Seit 2013 ist sie Qi Gong-Lehrerin.

Birkle hat bei Qi Gong-Therapeut und Tai Chi Lehrer Harald Hasenöhrl ihre Ausbildung gemacht. Die Dozentin ist stolz, ihre Fertigkeiten bei ihm gelernt zu haben. „Mich hat Qi Gong ruhiger gemacht und mir zu mehr Achtsamkeit verholfen“, merkt sie an. Genau das wünscht sich Birkle für andere Menschen.

Regenbogen in die Luft malen

Die meisten, die sich im Garten des Dorfgemeinschaftshauses eingefunden haben, sind Teilnehmer ihrer Kurse. Einige haben neue Interessenten mitgebracht. Die integrieren sich sofort und gut in die Gruppe und arrangieren sich schnell mit den Bewegungsabläufen. Selbige animieren allein durch ihre Beschreibung zum Wohlfühlen.

Den Regenbogen „malen“ alle unter blauem Himmel und bei wärmender Sonne gerne in die Luft. Die Wolken werden geteilt. Rudern auf einem ruhigen See mit weit ausladenden Bewegungen macht das Atmen leicht. „Hört auf euren Körper. Macht mit, was euch gut tut“, spricht Birkle nur kurze Sätze. Der Rest der Zeit gehört dem eigenen Ich.

In der Gesellschaft angekommen

Langsam und bewusst werden Knie gebeugt, die Arme in großen Kreisen über den Kopf gezogen, die Luft ein- und ausgeatmet. Die Ruhe überträgt sich selbst auf die, die nur Beobachter am Rasenrand sind.

Der Gedanke, dass die ganze Welt an einem Tag vereint ist, lässt Birkles Herz höher schlagen. In 80 Ländern der Erde wird der Qi Gong-Tag begangen, erzählt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die chinesische Bewegungs- und Meditationskunst sei inzwischen in der Gesellschaft angekommen. „Es kommen immer mehr jüngere Menschen, die sich dafür interessieren, oder Personen, die Qi Gong in der Reha kennengelernt haben“, merkt Birkle an. Sie hat Wartelisten für ihre Kurse.

Reinkommen und Wohlfühlen

Sanfte, einfache Bewegungen machen die Übungen aus, die Blockaden lösen und Selbstheilungskräfte aktivieren sollen. Wichtig für Birkle in ihren Kursen: „Die Leute sollen reinkommen und sich wohlfühlen.“ Für die Dozentin ist die Arbeit mit den Menschen ein Geschenk. Das ist beim Welt Qi-Gong-Tag spürbar.

Sich diesem in ihrer eigenen Heimat anzuschließen, ist schon lange ein Herzenswunsch gewesen, erzählt Birkle. „Ich hatte etliche Jahre im Kopf, mitzumachen. Jetzt bin ich in Rente und hab gesagt: Das packe ich an“, so Birkle. Die Teilnehmer danken es mit der Resonanz und der positiven Rückmeldung am Ende der zweistündigen Übungseinheit. Der Ausgleich von Körper, Geist und Energie ist bis zur Mittagszeit geglückt.