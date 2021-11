Am Mittwoch wird das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus von 17 bis 23 Uhr in lila Licht getaucht. Grund ist der Welt-Frühgeborenen-Tag, an dem auf Frühgeburten und deren Folgen aufmerksam gemacht werden soll. In Deutschland komme jedes zehnte Kind zu früh auf die Welt, teilt das Krankenhaus mit. Somit seien „Frühchen“ die größte Kinder-Patientengruppe. Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus sei mit gut 3500 Geburten im Jahr die größte Geburtsklinik im Bundesland und habe in diesem Jahr bereits 60 Neugeborene mit einem Gewicht von weniger als 1500 Gramm versorgt. „Wir wollen, dass die Situation der wesentlich empfindlicheren und höheren Risiken ausgesetzten Kinder und deren oft traumatisierte Eltern stärker wahrgenommen wird“, erklärt Chefarzt Hans-Jürgen Gausepohl. Aufgestellt wurden für die Aktion 70 LED-Fluter mit einer Gesamtleistung von 65 Kilowatt.

