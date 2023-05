Nicht nur Gartenbesitzer werden vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) dazu eingeladen, sich an der „Stunde der Gartenvögel“ zu beteiligen. Von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Mai, können Interessierte Vögel zählen und die Ergebnisse melden. Dafür winken sogar Preise.

Ziel der bundesweiten Aktion des Naturschutzbunds Deutschland ist es, einen Überblick über den Vogelbestand zu bekommen. „Im vergangenen Jahr waren es in Rheinland-Pfalz 3228 Menschen, die uns aus über 2000 Gärten mehr als 70.000 Vögel gemeldet haben“, berichtet Olaf Strub, Geschäftsführer des Nabu-Landesverbands Rheinland-Pfalz. In Speyer haben sich 2022 genau 43 Vogelfreunde beteiligt. Sie haben in 29 Gärten oder Parks 741 Vögel gezählt, wie auf der Webseite des Nabu zu erfahren ist. Im Rhein-Pfalz-Kreis waren es 143 Beobachter, die 3058 Arten in 100 Gärten registriert haben.

Laut Nabu und seinem Mitveranstalter, dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV), sollen die Teilnehmer die Vogelarten, die sie innerhalb einer Stunde beobachten, notieren. Gemeldet werden soll die Anzahl an Piepmätzen, die zeitgleich zu sehen ist. Entdeckt man zum Beispiel nach fünf Minuten eine Amsel, doch nach 35 Minuten zeigen sich drei auf einmal und dann bis zum Ablauf der Stunde nicht mehr als diese zeitgleich, soll man drei Amseln melden. Mit jeder anderen Vogelart, die man bestimmen kann, soll genauso verfahren werden. Die Veranstalter bieten im Internet Zähl- und Bestimmungshilfen.

Weniger Spatzen in Speyer

2022 führte im Rhein-Pfalz-Kreis übrigens der Haussperling (Spatz) mit 625 Exemplaren die Liste an, gefolgt von Star (299), Amsel (248), Kohlmeise (243) und Elster (172). Damit lagen die Zahlen in etwa auf dem Niveau des Vorjahrs. Die Spannbreite bewegte sich zwischen einer Abnahme um 15 Prozent bei der Kohlmeise und einer Zunahme um zehn Prozent bei der Elster.

In Speyer bildeten im vergangenen Jahr diese Vögel die Top fünf: Haussperling (144 Exemplare, minus 39 Prozent), Kohlmeise (68, minus acht Prozent), Mauersegler (63, plus 218 Prozent), Straßentaube (61, minus 18 Prozent) und Amsel (60, minus 23 Prozent). Die Schwankungen in der Stadt sind auch bei den weiteren Arten größer als im Landkreis.

Bundesweit geht es für Nabu und LBV diesmal übrigens vor allem um die Frage, wie sich der Klimawandel auf die Vogelwelt auswirkt. Auch jeder mit einem Balkon oder Fensterplatz und Blick auf eine Grünfläche kann bei der Aktion mitmachen. Die Teilnehmer können Ferngläser, Nistkästen, Vogeltränken und Fachbücher gewinnen.

