„Ich habe keine Ahnung, was das Beste für meinen Mandanten ist.“ Im seit Monaten laufenden Prozess gegen einen 53-jährigen Speyerer ist selbst die Verteidigerin ratlos.

Eine schwierige Entscheidung muss die Dritte Große Strafkammer des Landgerichts Frankenthal in einem Prozess treffen, in dem ein 53-jähriger Speyerer der Angeklagte ist. Es soll nun am Dienstag, 19. Mai, 10 Uhr, nach mehrmonatigem Verfahren verkündet werden. Die Probleme wurden in den Plädoyers deutlich, die Staatsanwalt Volker Sucharski und Rechtsanwältin Katja Kosian gehalten haben. Die erfahrene Speyerer Juristin Kosian weiß normalerweise ganz genau, was sie erreichen will. In diesem Fall musste die Verteidigerin eingestehen: Sie habe sich „ganz viele Gedanken gemacht“, aber „ich habe keine Ahnung, was ich beantragen soll, ich habe keine Ahnung, was das Beste für meinen Mandanten ist“.

Sucharski hatte dem Speyerer in der Anklage 52 Straftaten vorgeworfen, die zwischen Oktober 2021 und Juni 2025 datieren. Dazu gehören Diebstähle, aber auch Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung. In einer Erklärung von Kosian hat der Speyerer zahlreiche davon zugegeben. Die anderen Vorwürfe wurden im Laufe der Verhandlung überwiegend eingestellt. Teils konnten sie nicht bewiesen werden, teils waren es Bagatellen, teils stellte sich heraus, dass die Vorfälle anders waren als in der Anklage dargestellt.

Derzeit im Pfalzklinikum

Knifflig wird die Sache dadurch, dass der Angeklagte seit vielen Jahren an einer chronischen paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie leidet, was mehrere Ärzte festgestellt haben. Er lebte bis vor wenigen Monaten in einer Notunterkunft in Speyer und hat einen gesetzlichen Betreuer, der sich aber unzureichend um ihn kümmere. Es gibt laut Beweisaufnahme niemanden, der etwa dafür sorgt, dass der Speyerer regelmäßig die nötigen Medikamente einnimmt.

Seit etwa acht Monaten ist der 53-Jährige auf Anordnung eines Gerichts im Pfalzklinikum. Eine Begründung dafür sind die Straftaten, die dem Speyerer vorgeworfen werden. Eine solche Anordnung ist jedoch nur bis zum Ende des Prozesses möglich. Ziel der Staatsanwaltschaft war es, dass der Speyerer für seine Taten nicht bestraft, sondern in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Deshalb war der Prozess ursprünglich ein sogenanntes Unterbringungsverfahren.

Die Voraussetzungen dafür, dass ein Gericht eine langfristige Unterbringung anordnen kann, sind sehr hoch. Im Verlauf der Verhandlung hatte die Vorsitzende Richterin Sonja Steingart mitgeteilt, dass diese Voraussetzungen wahrscheinlich nicht erfüllt sind. Deshalb wurde der Prozess zu einem Strafverfahren umgewandelt. Der 53-Jährige könnte zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden, doch auch angesichts dessen, dass er nur drei kleine Vorstrafen hat und die Zeit im Pfalzklinikum angerechnet werden müsste, würde er nur noch kurz in Haft bleiben müssen.

Droht Rückfall?

Ein psychiatrischer Sachverständiger und die Ärztin, die den Mann im Pfalzklinikum betreut, haben ausgesagt, dass der Speyerer aufgrund seiner Erkrankung und seines Konsums von Drogen und Alkohol wahrscheinlich erneut Straftaten begehen würde, wenn er wieder in sein altes Umfeld käme. Anders sähe das aus, wenn er einen strukturierten Tagesablauf hätte und sich jemand um ihn kümmern würde. Kosian hat sich nach eigenen Angaben darum bemüht, für ihren Mandanten einen Platz etwa im betreuten Wohnen zu finden. Ohne Erfolg: Für Menschen, die psychisch krank sind und bei denen „eine Suchtproblematik besteht“, gebe es wenige Plätze, und die seien alle belegt.

Für eine Unterbringung seien die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, so Kosian in ihrem Plädoyer. Wenn der Speyerer ins Gefängnis müsse, würden alle Fortschritte, die er im Pfalzklinikum gemacht habe, zunichte gemacht. Und wenn er eine geringe oder zur Bewährung ausgesetzte Strafe bekäme, „steht er als freier Mensch vor dem Landgericht und weiß nicht, wohin“. Kosian plädierte für eine Bewährungsstrafe mit umfassenden Auflagen.

Anders sieht das Sucharski. Für die Fälle, bei denen die Schuldfähigkeit des Mannes nicht aufgehoben, aber eingeschränkt war, forderte er eine Haftstrafe von zwei Jahren, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Da von dem Speyerer gefährliche Straftaten zu erwarten seien und er deshalb eine Gefahr für die Allgemeinheit sei, solle er im Anschluss an die Haftstrafe in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden, forderte Sucharski.

„Ich möchte in betreutes Wohnen und in Wichern-Werkstätten arbeiten, wo ich unter meinesgleichen bin“, sagte der 53-Jährige.