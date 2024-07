In der Pfalz läuft die Tabak-Ernte. Von Worms bis in die Südpfalz und in Baden liegt das deutsche Anbauzentrum. Rund 25 Betriebe leben in der Pfalz von dem Kraut. Die Tabakschuppen sind indes bloß noch Kulisse. Und gerade in und um Speyer zeigt sich: Es ist noch mehr anders geworden.

Nüchtern, aber zufrieden zieht Jörg Bähr, Geschäftsführer des Landesverbands der rheinland-pfälzischen Tabakpflanzer sowie der Erzeugerorganisation (EZO) Südwest Tabak,