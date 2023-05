Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schülerinnen und Schüler, die nach dem laufenden Schuljahr auf eine weiterführende Schule wechseln wollen, stehen in Speyer und Umgebung vor der Qual der Wahl. Um möglichst die richtige Bildungsstätte für den Weg in die Zukunft zu finden, bieten die Schulen in den nächsten Wochen und Monaten Infotage an. Hier ein erster Überblick.

Hans-Purrmann-Gymnasium

Größe: 1019 Schüler, 81 Lehrkräfte. Fremdsprachenfolge: 5. Klasse: Englisch oder Französisch, 6. Klasse: Latein, Französisch,