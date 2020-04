Aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 ist ein weiterer Mensch aus dem Rhein-Neckar-Kreis gestorben. Wie das Landratsamt des Kreises am Sonntag (Stand 14.30 Uhr) mitgeteilt hat, wurden bisher insgesamt 35 Todesfälle von Patienten mit der Covid-19 genannten Krankheit verzeichnet (29 im Kreis, sechs in Heidelberg). Die Zahl der Infizierten ist seit Freitag in Stadt und Kreis um 16 auf 1160 gestiegen, wovon 954 inzwischen als genesen gelten. In Hockenheim sind noch fünf aktuell Infizierte registriert (einer mehr als am Freitag), in Altlußheim, Ketsch und Schwetzingen je zwei (unverändert). In Reilingen sind es mit noch einem Infizierten zwei weniger als zuvor.