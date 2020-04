Nach einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus sind im Rhein-Neckar-Kreis inzwischen 23 Menschen gestorben. Nach einer Mitteilung des Landratsamtes in Heidelberg am Sonntag (Stand 11.30 Uhr) hat sich damit die Anzahl der Verstorbenen seit Freitagnachmittag um einen erhöht. Für die Stadt Heidelberg sind unverändert sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen registriert worden, informierte die Behörde. Sonntagmittag sind im Rhein-Neckar-Kreis 853 Sars-CoV-2-Fälle verzeichnet gewesen, in der Stadt Heidelberg waren es 280. Seit Freitag sind damit im Kreis 14 und in der Stadt drei Fälle dazugekommen. Als genesen gelten inzwischen im Kreis 639 und in der Stadt 198 Menschen. In Quarantäne befanden sich am Sonntag im Kreis 503 und in Heidelberg 146 Personen.