Die Idee der Macherinnen des Unverpackt-Ladens, in der Stadt Lastenfahrräder für alle anzubieten, findet rege Resonanz. Mittlerweile stehen vier solcher Drahtesel zur Verfügung. Ein neuer Standort ist in Planung.

„Edgar“ war der erste, der zum Team des Unverpackt-Ladens stieß. Das Lastenfahrrad konnte dank der Zuwendung aus dem Umweltpreis der Stadtwerke Speyer (SWS) angeschafft werden. Mittlerweile ist die Flotte auf vier Lastenräder angewachsen. Ihre Standorte sind über das Stadtgebiet verteilt.

Nachdem „Edgar“ bei der Bürgergemeinschaft angekommen war, wurde mit „Emilio“ ein zweites Rad angeschafft. „Das steht beim Hotel Löwengarten und hat vorne einen Klappkorb“, erzählt Sophie Etzkorn, die mit Luise Sobetzko den Kaufladen betreibt. Das Geld von den SWS reichte für die Zweitanschaffung.

Der Plan, den die Jungunternehmerinnen von Anfang an hatten, scheint aufzugehen. Er lautete: Durch positive Beispiele und den Erfolg der Aktion weitere Sponsoren finden. Zweimal hat das bisher geklappt. „Lastenrad ,Eva’, die Nummer drei, kam von einer Familie, die keine Verwendung mehr dafür hatte. Und demnächst kommt als neuer Standort die Erlich-Apotheke dazu“, sagt Etzkorn. Tee-Contor-Inhaber Mathias Münzenberger hat dafür „Teeresia“, das vierte Lastenfahrrad, gestiftet.

Sieben Kilometer am Tag

„Wir wollen, dass die Nutzung der Räder kostenlos bleibt. Deshalb ist es uns wichtig, Spender zu finden“, erklärt Sobetzko. Mit dem Vorreiter „Eddi“ sind die Kaufladen-Chefinnen selbst regelmäßig unterwegs. Beispielsweise wird die Backware bei den Brotpuristen in der Auestraße, die im Unverpackt-Laden verkauft wird, damit abgeholt. „Wir haben errechnet, dass ,Edgar’ im vergangenen Jahr durchschnittlich zweimal in der Woche ausgeliehen wurde und umgerechnet sieben Kilometer am Tag zurückgelegt hat“, zieht Sobetzko Zahlen aus der Statistik.

Vielfältig eingesetzt war das Lastenrad, wie sie ergänzt. „Getränke werden gekauft, Familienausflüge gemacht, Umzüge durchgeführt und manche wollen es einfach mal ausprobieren, bevor sie sich selbst ein solches Rad anschaffen“, zählt Sobetzko auf. Dass ein Leben ohne Auto möglich ist, machen sie und Etzkorn vor. „Das Lastenrad ersetzt es zu 90 Prozent“, versichert Etzkorn. Das erklärte Ziel der beiden Frauen: weitere Lastenräder über dem Stadtgebiet verteilen, damit die Wege für die Nutzer kürzer werden.

Im Netz

Buchbar sind die Räder im Internet unter www.inspeyerad.de.