Seit dem 1. Januar sind 44 Stellplätze im Stadtgebiet mit Glascontainern bestückt. Im Werkauschuss zogen die Entsorgungsbetriebe ein erstes Zwischenfazit: besser als befürchtet, aber noch nicht alles gut.

Uns freut, dass die Mengen gleichgeblieben sind“, stellte der Betriebsleiter der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) Jürgen Wölle, Positives voran. Die EBS-Mitarbeiter seien darauf eingestellt gewesen, noch etliche – eigentlich nur bis Ende 2023 erlaubte – Glassäcke einsammeln zu müssen, bis die Rollen leer sind. „Es gibt sie noch vereinzelt, aber nicht in der Menge wie befürchtet“, sagte Wölle.

Auffällig bei Gastronomiebetrieben: „Wir wissen, dass einige nicht den Weg an den Container gehen, sondern die Dienstleistung direkt bei einem Betrieb gebucht haben“, sagte Wölle.

Ganz ohne Schwierigkeiten geht das Thema Glascontainer jedoch nicht über die Bühne. Großes Problem laut Wölle: „Die Vermüllung an Standorten mit wenig oder gar keiner sozialen Kontrolle.“ Auch in Kombination mit Kleidercontainern finde sich rings um die Sammelgefäße häufig unrechtmäßig entsorgter anderer Müll. „Manchmal wird das Glas in Säcken gebracht, aber nicht einsortiert“, fügte Wölle an.

Der größte Teil der Standorte sei jedoch unauffällig. „Wir sind noch dabei, eine Flächendeckung herzustellen“, informierte der Betriebsleiter. Der Wunsch älterer Menschen nach Containern in der Innenstadt sei jedoch nicht so einfach umzusetzen, wandte Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) ein. Die Suche nach Standorten hatte sich lange schwierig gestaltet, unter anderem, weil Gewerbetreibende nicht im von EBS erhofften Maß ihre Parkflächen zur Verfügung stellten. Neuster Standort: Im Sterngarten, wo Glascontainer kommende Woche aufgestellt werden.

Nach weiteren Rückmeldungen von Bürgern zu den Containern gefragt, konnte Wölle beruhigen: „Einige kritisierten, dass der Container zu nah steht. Nach einigen Wochen wurde festgestellt, dass das befürchtete Lärmproblem bei Weitem nicht so groß ist wie befürchtet.“