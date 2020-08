Ein fünfter Reiserückkehrer ist im Abstrichzentrum in der Halle 101 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Er war demnach unter den 95 Personen, die am Öffnungstag Freitag, 14. August, abgestrichen worden, der einzige Infizierte. Die Bilanz der anderen bisherigen Tage: 10. August (75 Tests, alle negativ), 12. August (96 August, vier positiv). Am Montag, 17. August, haben sich zwischen 16 und 19 Uhr weitere 89 Personen im Zentrum testen lassen. Ihre Testergebnisse liegen noch nicht vor. Wer aus Risikogebieten zurückgekehrt ist und sich testen lassen will, muss in Speyer einen Termin unter Telefon 06232 600212 oder 600214 beantragen. Unabhängig von den Halle-101-Tests sind am Dienstag drei weitere Fälle von infizierten Speyerern gemeldet worden, so die Stadt. Damit steige die Summe auf 134, davon 18 noch erkrankt. 42 Bürger seien in Quarantäne.