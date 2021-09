Der Kreisverband Speyer des Roten Kreuzes bietet am Sonntag, 26. September, von 11 bis 17 Uhr eine Impfaktion vor dem Bürgerbüro in der Maximilianstraße (ehemalige Sparkasse) an. Geimpft werden nach Mitteilung der Stadtverwaltung Personen ab zwölf Jahren mit den Vakzinen von Johnson & Johnson und Biontech. Über 80-Jährige und Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Personal der Einrichtungen der Eingliederungshilfe, deren Zweitimpfung schon mindestens sechs Monate zurückliegt, können hier ihre Drittimpfung erhalten. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Der Personalausweis oder Reisepass sowie der Impfpass sind mitzubringen. Von 13 bis 18 Uhr findet an diesem Tag auch ein verkaufsoffener Sonntag in Speyer statt.

Unterdessen wurde gestern ein weiterer Corona-Todesfall in Speyer amtlich. Die Anzahl seit Beginn der Pandemie ist damit auf 88 gestiegen. Dazu kamen sechs registrierte Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel von 108,4 wieder auf einen Wert unter 100 – auf 92,6.