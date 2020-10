In der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer hat sich eine Bewohnerin mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier am Montag mit. Die Betroffene hatte am Sonntag über Unwohlsein geklagt, daraufhin sei ein Schnelltest auf eine Ansteckung mit dem Virus durchgeführt worden, sagte Pressesprecherin Eveline Dziendziol auf Anfrage. Das Ergebnis liege seit Montag vor. Die infizierte Bewohnerin befindet sich nach Angaben der ADD in Isolation in einem für Coronafälle eigens vorbereiteten Gebäude. „Alle neun Kontaktpersonen wurden sofort separiert und befinden sich in Quarantäne“, teilte die Aufsichtsbehörde weiter mit. Auch diese neun Personen würden auf eine Ansteckung mit dem Virus getestet und seien ebenfalls in einem eigenen Wohngebäude untergebracht. Die ADD und die AfA arbeiteten in enger Abstimmung mit der Stadt Speyer und dem zuständigen Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises zusammen.

Fall Nummer sechs

Es ist die sechste nachgewiesene Infektion in der AfA. In der vergangenen Woche waren die Fälle Nummer vier und fünf in der Einrichtung bekanntgeworden. Diese haben mit dem aktuellen Fall laut Dziendziol allerdings nichts zu tun. In der vergangenen Woche hatten sich Neuankömmlinge infiziert, die – wie alle neu in der Einrichtung eintreffenden Personen – in den ersten Tagen gesondert untergebracht und auf das Virus getestet würden. Die aktuell Betroffene sei hingegen kein Neuankömmling und habe keinen Kontakt zu den beiden anderen Infizierten gehabt.