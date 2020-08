[Aktualisiert, 11.15 Uhr] Einen Corona-infizierten Zwölftklässler am Hans-Purrmann-Gymnasium gab es schon vorige Woche, jetzt kam ein Achtklässler hinzu. Die Stadt Speyer informierte am Donnerstag über den Fall. Der Schüler wohne wie der Zwölftklässler im Kreis Germersheim. Seine Klasse und weitere Achtklässler aus gemeinsamem Sprachunterricht, insgesamt 40 Kinder, zudem neun Lehrer seien nun zunächst zu häuslicher Quarantäne und zu einem Test auf das Virus aufgefordert. Sie müssten dafür nicht wie im ersten Fall ans Ludwigshafener Klinikum fahren und lange Wartezeiten in Kauf nehmen, sondern könnten zum mobilen Abstrichzentrum der Stadt und des Roten Kreuzes kommen, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung. Dieses sollte ursprünglich am Donnerstagabend eigens für die genannte Personengruppe die Schule ansteuern, dann wurde der Termin jedoch auf kommende Woche verlegt, weil zwischen dem fünften und siebten Tag nach dem möglichen Kontakt die Wahrscheinlichkeit eines falschen Testergebnisses am geringsten sei. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden infizierten Schülern gibt, war der Verwaltung am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt. Laut Schulleiter Ronny Wolf ist das nicht der Fall. „Der Schüler wurde gestern aus dem Unterricht geholt, da uns das Gesundheitsamt über einen familiären positiven Test informierte, er wies aber keinerlei Symptome auf“, berichtet er. Von den rund 80 Kontaktpersonen des Zwölftklässlers aus dem Unterricht sind bislang keine weiteren Infektionen bekannt geworden.