Beschleunigter Ausbau: Das haben CDU, Grüne und SWG für die öffentlichen Wasserspender in Speyer beantragt – und in Aussicht gestellt bekommen. „Viel zu wenige“ Trinkwasserbrunnen gebe es in der Stadt, so Frank Hoffmann (CDU). Robin Nolasco sagte als zuständiger Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung eine Prüfung des Anliegens zu: In den nächsten Wochen solle die Umrüstung bestehender Brunnen und die Bestückung weiterer Plätze geprüft werden. Mit den ersten Modellen am Geschirrplätzel und Berliner Platz hätten die Stadtwerke gute Erfahrungen gemacht.

Dass es noch nicht mehr Anlagen seien, habe mit Corona-Verzögerungen zu tun, so Wolfgang Bühring von den Stadtwerken. Die FDP zeigte sich im Stadtrat skeptisch, ob der Antrag nötig ist. Gegenstimmen gab es keine.