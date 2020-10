Seit Dienstagvormittag liegen fast alle Testergebnisse vom Freitag, dem ersten Tag nach der Wiedereröffnung des Abstrichzentrums Speyer in der Halle 101, vor. Von 80 Personen sind 26 positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Die Positivrate hat sich damit gegenüber dem Vortag, als sie nach Auswertung der ersten 49 Abstriche bei 37 Prozent gelegen hatte, leicht auf 33 Prozent verringert. Unter den Infizierten sind laut Stadt 19 Personen aus Speyer und neun aus anderen Bereichen im Zuständigkeitsbereich des Ludwigshafener Gesundheitsamts. Am Montag, dem zweiten Öffnungstag, wurden laut Stadt in der Halle 86 Personen abgestrichen; hier liegen noch keine Ergebnisse vor.