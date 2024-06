Drohen weitere Streiks bei der für die Stadtbusse zuständigen Firma DB Regio Bus Mitte GmbH in Speyer mit ihren mehr als 90 Fahrern? Das wollten am Freitag weder die Arbeitnehmer- noch die Arbeitgeberseite ausschließen. „Tageweise, auch aus dem aktuellen Fahrbetrieb heraus und nur kurzfristig angekündigt“ könnte weiterhin gestreikt werden, sagte Marco Bärschneider, zuständiger Sekretär der Gewerkschaft Verdi, auf Anfrage. „Wir machen das nicht, um die Bevölkerung zu ärgern, sondern damit der Streik auch effektiv ist“, erklärt er.

Wenn der Arbeitsausstand früher angekündigt würde, könnten die Busbetriebe andere Firmen mit den Fahrten beauftragen und der Streik liefe „ins Leere“, so Bärschneider. Er berichten von einer harten Tarifauseinandersetzung, die nur noch die privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz betreffe. In anderen Bundesländern und auch mit den kommunalen Arbeitgebern seien schon Tarifabschlüsse zustande gekommen.

Wie lange noch verhandelt wird, könne er nicht prognostizieren, sagte Bärschneider. Zuletzt habe es nach einer Einigung ausgesehen, weil die Arbeitgeber-Seite bei ihrem Angebot nachgelegt habe, dann sei kurz darauf aber mitgeteilt worden, dass ein Teil davon noch unter Vorbehalt stehe – und damit sei für Verdi eine rote Linie überschritten worden.

Zusage vom Land erwünscht

Hintergrund: Die Verträge für öffentliche Buslinien werden teils über zehn Jahre abgeschlossen, was es den Betreibern erschwert, die Kosten für die gesamte Laufzeit zu kalkulieren. In der jüngeren Inflationsphase waren etwa die Personal- und Energiekosten so stark gestiegen, dass Betriebe in Probleme gerieten. Das Land habe sich aber bereit erklärt, zusammen mit den Kommunen solche Faktoren über eine Index-Berechnung auszugleichen – allerdings erst ab 2025. Für das laufende Jahr hingegen stehe die Zusage aus, weshalb Verdi von den Arbeitgebern „ein gewisses Maß an Eigenbeteiligung“ fordert. Das könne nicht unter Vorbehalt einer Einigung mit dem Land geschehen, so Bärschneider.

„Wir sind offen für eine externe Vermittlung“, sagt der Gewerkschafter. Eine solche „Schlichtung“ fordert als private Meinung nach 30 Streiktagen in mehreren Phasen auch Nicole Blume, DB-Regio-Bus-Chefin in Speyer. „Der Tarifkonflikt ist festgefahren“, meint sie. Als Zuständige vor Ort leide sie unter den kurzfristigen Streiks sehr und könne sich bei den Kunden nur entschuldigen. Auch das Betriebsklima leide: Nicht alle der 60 Fahrer in den jeweiligen Schichten in Speyer streikten, zwölf bis 15 ermöglichten Notfahrpläne und würden teils von Kollegen unter Druck gesetzt.