Zur Standortverlagerung des Technischen Hilfswerks (THW) von der Industrie- in die Siemens-/Brunckstraße ist weiterhin keine Entscheidung gefallen. Die politischen Vertreter haben in einer nicht-öffentlichen Sitzung zugestimmt, dass ein Gesprächstermin der Ratsfraktionen mit der Spitze der THW-Ortsgruppe angesetzt wird. „Es geht darum, alle auf denselben Informationsstand zu bringen und das Verfahren voranzutreiben“, so Lisa Eschenbach, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage. Das THW ist an der Verlagerung interessiert, für die die Stadt auch wirbt, um in der Industriestraße mehr Platz für den Feuerwachen-Neubau zur Verfügung zu haben. Es gab jedoch in der Vergangenheit politische Stimmen, dass das vorgeschlagene Grundstück im Gewerbegebiet West besser komplett für Unternehmenansiedlungen genutzt werden sollte. Das THW würde für seine Zwecke rund ein Fünftel der 25.000 Quadratmeter benötigen.