In der Karte für Radabstellplätze der Stadt Speyer sind zurzeit mehr als 30 Stationen und ebenso viele Standorte für E-Bike-Ladesysteme mit anhängigen weiteren Flächen verzeichnet. Diese stammt allerdings aus dem Jahr 2015. „Der eine oder andere Abstellplatz ist dazugekommen, wurde allerdings noch nicht kartographiert“, merkt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach an. Dafür steht der Plan für weitere Stellflächen, die Entspannung bringen sollen. Noch 2022 passiert etwas.

Gleich an vier Stationen sollen im Spätjahr Radbügel angebracht werden: an der Salierschule im Mausbergweg, in der Allerheiligenstraße, in der St.-Guido-Straße und in der Lindenstraße. Im August wurden Radbügel im Martin-Luther-King-Weg installiert. Des Weiteren hat die Halle 101 einen Fahrradhof erhalten.

2023 sind Maßnahmen an der Kindertagesstätte Pünktchen im Welfenweg, am Doppelgymnasium und am Bürgerbüro in der Maximilianstraße vorgesehen. Im Fahrrad-Innenhof in der Maximilianstraße 100 soll außerdem die Abstellanlage erneuert werden.