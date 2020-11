Nach den 38 Corona-Neuinfektionen der vergangenen Tage in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) des Landes in Speyer-Nord ist laut Land am Donnerstag eine zweite Testreihe geplant.

Die gehäuften Infektionen waren in einem Bewohnergebäude aufgetreten, in dem fast 200 Personen leben. Die am Montag mitgeteilten 30 Neuinfizierten waren laut Land unter 177 getesteten Personen aus diesem Haus, die nach den ersten Positivfällen auf Corona getestet worden waren. „Die meisten haben keine, einige wenige haben leichte Symptome“, teilt der Betreiber mit. „Deren medizinische Versorgung leistet die Sanitätsstation, eine weitere externe Unterstützung ist in der gegenwärtigen Lage nicht erforderlich.“

Insgesamt seien 275 AfA-Bewohner in Quarantäne. Gebäude sind abgesperrt, die positiv Getesteten sind in die Turnhalle der früheren Kurpfalzkaserne umgezogen. Auf diese Weise soll die räumliche Situation in der aktuell mit 821 Personen belegten AfA entzerrt werden.