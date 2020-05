Im Speyerer St.-Vincentius-Krankenhaus steigt aktuell die Anzahl der Covid-19-Erkrankten weiter: Am Dienstag um 13.30 Uhr verzeichnete die Klinik fünf bestätigte (plus 2) sowie elf Verdachtsfälle. Das waren zwei Erkrankte mehr und ebensoviele Verdachtsfälle wie am Vortag. „Die Verdachtsfälle sind zum überwiegenden Teil neue Fälle“, teilte Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer auf Anfrage mit. Positiv an der aktuellen Lage: Bei den allermeisten Verdachtsfällen vom Wochenende war das Testergebnis negativ. „Gegebenenfalls sind das die ersten Anzeichen der Lockerungen, die vor rund 14 Tagen ergriffen wurden“, wollte Fischer nicht ausschließen. Einen plausiblen Grund für den Anstieg könne er jedoch nicht liefern, da alle Verdachtsfälle von außen kämen. „Wir gehen eher von einer zufälligen Situation aus, welche es bereits zu Beginn der Covid-19-Pandemie in Speyer andersherum gegeben hatte: Damals hatte das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Fälle und wir nicht.“

Eingabefehler

Die Stadt Speyer hat am Dienstag einen Erkrankten weniger als am Montag gemeldet: Demnach lag die Anzahl bestätigter Fälle von SARS-CoV-2-Infektionen (Stand 15 Uhr) bei 82 (minus eins). Dass es gegenüber dem Vortag eine Person weniger ist, liegt laut der Meldung des Gesundheitsamtes an einem Eingabefehler, der am Montag dort unterlaufen ist, wie die Stadtverwaltung informierte. Davon bereits genesen sind: 69 Menschen. 15 Personen befanden sich in Quarantäne.