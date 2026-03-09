Für das Buchensterben in der Walderholung ist eine weitere Ursache gefunden worden. Wie die Stadt Speyer mit dem schwindenden Baumbestand umgehen will.

Das sonnige und milde Frühlingswetter passt nicht zur Stimmung der Gruppe, die sich am Samstagmittag in einem abgesperrten Bereich der Speyerer Walderholung versammelt hat. „Der Baumbestand ist nicht in Ordnung“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Grund für den Ortstermin von Vertretern der Stadtverwaltung und Mitgliedern des Ausschusses für Stadtklima, Umwelt und Nachhaltigkeit. „Zahlreiche Bäume sind krank und geschädigt“, präzisiert sie das Problem für die Stadt als Träger der Freizeitanlage.

Im Herbst gab es schon mal einen Ortstermin mit den Baumkontrolleuren der Stadt. Von 75 kranken Bäumen war damals die Rede, fünf seien bereits gefällt worden und bis zu zehn weitere könnte in naher Zukunft das gleiche Schicksal ereilen, informierten die Fachleute. Die Bäume in der Walderholung hätten unter Bodenverdichtung, Trockenheit und teilweise „Sonnenbrand“ zu leiden. Die Buchen seien von der „Buchenkomplexkrankheit“ betroffen und vom Pilz Hallimasch befallen. Nachdem zwei Holzhütten durch abgebrochene Äste beschädigt worden seien, habe kein Weg an einer Sperrung des betroffenen Bereichs vorbeigeführt, hieß es.

Drei weitere Buchen sollen folgen

Seiler erklärte am Samstag, dass es ihr um die Abwägung zwischen der Sicherheit für die Nutzer der Anlage, der Bewahrung des Baumbestands und dem Erhalt der nutzbaren Flächen auf dem Gelände gehe. „Die Sicherheit geht dabei vor“, sagt sie. Der Ortstermin diene der Information über die aktuellen Erkenntnisse zur Baumgesundheit sowie über die kurz- und mittel- bis langfristigen Strategien zur Erreichung der drei Ziele.

Der städtische Baumkontrolleur Christian Schwöbel hat den Ausschussmitgliedern der Walderholung mitgeteilt, dass seit Herbst drei bis fünf weitere Bäume gefällt worden seien. Damit wurden acht bis zehn schwergeschädigte Gehölze auf dem Gelände abgesägt. Bei den weiteren gefällten Bäumen handele es sich um Buchen. Drei weitere Exemplare dieser Art müssten in den nächsten Wochen noch folgen.

Äste werden schnell brüchig

Als neu ermittelte Ursache für den schlechten Zustand vieler Buchen nennt Schwöbel die Pfennig-Kohlenkruste und zeigt einen mit diesem Pilz befallenen Ast. „Der Pilz schädigt die Rinde der Bäume und ermöglicht es so, Insekten in das Holz einzudringen“, erklärt er. Die betroffenen Äste würden schnell brüchig und könnten jederzeit vom Baum fallen. Einige Exemplare, die dieses Schicksal ereilt habe, hätten noch grüne Blätter getragen. Ein Gegenmittel gebe es nicht. Betroffene Äste müssten entfernt werden.

Schwöbel und seine Kollegen hätten sich mit einem externen Sachverständigen etliche Kronen erkrankter Bäume angeschaut. Dafür nutzten sie einen Hubsteiger, ein Gerät, das Höhen bis zu 30 Metern erreichen könne. Alle Bäume hätten die Fachleute noch nicht begutachten können. Das werde in den kommenden Wochen nachgeholt.

Anstrich mit Spezialfarbe geplant

„Bis Ostern soll der Großteil der Absperrung aufgehoben werden können“, sagt Seiler. Der Rest könnte folgen, sobald alle Bäume geprüft seien und von diesen keine akute Gefahr mehr für Menschen ausgehe. Die verbliebenen Exemplare sollen bald einen Anstrich mit weißer Spezialfarbe erhalten, um deren Rinde vor Sonnenbrand zu schützen. Zudem sei die Pflanzung von 50 Bäumen als Ersatz für die gefällten Bäume vorgesehen. Welche Arten es sein sollen, will die Verwaltung in der nächsten Ausschusssitzung erklären.