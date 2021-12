Der Kunstverein Lingenfeld hat in diesen Tagen seine Mitglieder und Freunde angeschrieben und musste diesen – und damit der Öffentlichkeit und allen Kunstfreunden in der Region – erneut mitteilen, dass weiterhin keine Ausstellungen im Lingenfelder Rathaus möglich sind.Das von Rainer Wütscher, dem ersten Vorsitzenden, und Bernd Rembor, dem zweiten Vorsitzenden, gezeichnete Schreiben verweist darauf, dass sich seit dem Brief vom März dieses Jahres kaum etwas geändert habe.

„Es hat sich bisher, was die Situation im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie im Rathaus der Verbandsgemeinde Lingenfeld betrifft, leider nichts geändert. Diese Epidemie bestimmt nach wie vor die Regeln der Benutzung des Sitzungssaals, auf den wir ja bei unseren Ausstellungen angewiesen sind, und so konnten wir, gerade auch in Anbetracht der wieder steigenden Inzidenzzahlen, für die nächste Zeit immer noch kein grünes Licht für eine Ausstellung bekommen, was wir verstehen“, heißt es in dem Brief.

Auch seien die Prognosen für die nächsten Monate nicht gerade besser geworden. Der Vorstand hofft, im Frühjahr die schon überfällige Mitgliederversammlung in einem geeigneten Raum nachholen zu können.

Das Einverständnis unserer Mitglieder voraussetzend, habe der Vorstand des Lingenfelder Kunstvereins im Sommer beschlossen, einen Betrag von 3000 Euro für die Fluthilfe im Ahrtal zu spenden, zumal keine weiteren nennenswerten Ausgaben für dieses Jahr anstanden.