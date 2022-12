Die Diskussion um die Erdhaufen auf dem Gelände der Stadt im Bereich Raiffeisenstraße/Dr.-Eduard-Orth-Straße ist in der jüngsten Umweltausschusssitzung in die nächste Runde gegangen. Eine Anfrage der Grünen Hannah Heller und Volker Ziesling zu dem beim Umbau der Sportanlage des FC Speyer 09 angefallenen Material haben die Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) und Stadtentwickler Robin Nolasco beantwortet. Demnach bleibt die Stadt dabei, dass der Erdaushub keine Schadstoffe im üblichen Sinn enthalte. Das habe auch eine Analyse im Auftrag des FC 09 ergeben, so Münch-Weinmann. Allerdings sei der Verein von der Stadt dazu verpflichtet worden, die Erde zu sieben, um diese von groben Verunreinigungen wie Plastikteilen zu befreien, bevor sie – voraussichtlich noch in diesem Jahr – zu einem Sichtschutzwall zwischen dem Vereinsgelände und der Alla-Hopp-Anlage aufgeschichtet werden soll, informiert Nolasco. Ein Teil des Materials soll allerdings zu Hügeln im Bereich des Parkplatzes in der Dr. Eduard-Orth-Straße aufgetürmt werden, heißt es. Ziesling hatte bezweifelt, dass die gesamten Erdhaufen zwischen Sportgelände und Alla-Hopp-Anlage untergebracht werden könnten. Die Kosten für das gesamte Vorhaben trage der FC 09 allein, teilt die Beigeordnete mit. Sie bleibt im Übrigen dabei, dass die Bäume bei dem Bauprojekt des Vereins nicht geschädigt worden seien. Im Sommer waren Befürchtungen laut geworden, der Aushub erschwere es den Bäumen, an Wasser zu kommen.