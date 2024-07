Am Freitag, 5. Juli, 15 Uhr, findet wieder die traditionelle Übergabe des Weinzehnts vor dem Speyerer Dom die statt. Eine Delegation aus Kirrweiler, der früheren Sommerresidenz der Speyerer Bischöfe, bringt die Weinfuhre dann per Traktor und auf dem letzten Stück traditionsgemäß mit dem Pferdefuhrwerk zur Kathedrale in der Domstadt. Der Weinzehnt ist eine Naturalabgabe auf die Weinernte im bischöflichen Weinberg in der Kirrweilerer Gemarkung „In den Flegeläckern“. In früheren Jahrhunderten wurde der Weinzehnt im fürstbischöflichen Zehntkeller in Kirrweiler entrichtet, dort ausgebaut und anschließend nach Speyer gebracht. Heutzutage bringen die Kirrweilerer den trinkfertigen Wein direkt zu den Bischöfen nach Speyer.

Für die Vorbereitung der Kutschfahrt ist laut Stadtverwaltung am Freitag der westliche Teil des Parkplatzes Stadthalle gesperrt. Dort stellt sich die Delegation aus Kirrweiler für ihren Weg über den Postplatz zum Dom auf.