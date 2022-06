Mit großem Bahnhof hat die Ortsgemeinde Kirrweiler am Freitag ihren freiwilligen Weinzehnt bei den Speyerer Bischöfen abgeliefert. Dabei klang eine offene Frage an.

Auch in den zwei vergangenen Corona-Jahren war Wein aus der Südpfalz an die Speyerer Bischöfe übergeben worden – aber nicht mit so großer Delegation wie diesmal vor dem Dom. Die zweimal 144 Flaschen 2021er Grauburgunder classic aus dem Kirrweilerer Weinhaus Ralph Anton erinnern als Geschenk an die Pflicht früherer Jahrhunderte, als beim bischöflichen Landesherrn der „Zehnte“ des Ertrags abgeliefert werden musste.

Noch heute gibt es einen bischöflichen Weinberg in Kirrweilers Gemarkung „In den Flegeläckern“. Das heutige Zehnt entspreche umgerechnet zehn Prozent von dessen Weinertrag, auch wenn es aus anderen Reben komme, erklärte Ortsbürgermeister Rolf Metzger. Er überlegte, ob er am Rande der Übergabe mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann auch über die Zukunft des bischöflichen Weinbergs ins Gespräch kommen könnte: Zum 11. November stehe in diesem Jahr eine Neuverpachtung der Fläche an, die zudem neu bestockt werden müsse. „Wir würden uns wünschen, dass sie in Kirrweilerer Händen bleibt.“

Selbstbewusste Gemeinde

Das Selbstbewusstsein der Weinbaugemeinde wurde bei der von vielen Besuchern rund um den Domnapf bestaunten Übergabe immer wieder deutlich. Der Bischof solle „nicht immer nur nach Maikammer kommen, nur weil do de Parre wohnt“, frotzelte Georg Weis aus Kirrweiler, der die Zeremonie zusammen mit Tochter Louisa mit einer historischen Spielszene aus dem Domnapf einleitete. Aus dem größeren Nachbardorf habe diesmal zwar Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach mitkommen dürfen, aber die solle sich auf den Weinausschank konzentrieren – repräsentieren könnten die Kirrweilerer allein.

Weinprinzessin Marlen I. spielte dabei eine zentrale Rolle, die für das Weinfest „Weinzehnt Kirrweiler“ von 1. bis 4. Juli warb. Aber auch der restliche Tross aus der Südpfalz mit Pferdekutsche, Traktor und mehreren Ortsflaggen konnte sich sehen lassen. Bischof Wiesemann pries den Wein als Symbol für die „Kraft aus dem Glauben“ und warb für mehr Miteinander, Weihbischof Otto Georgens ergänzte: „Wir sind keine Fürstbischöfe mehr, haben aber noch Weindurst.“ Die Oberhirten wollen den mit Birne- und Honigaromen angepriesenen Rebensaft überwiegend verschenken.

Forderung nach Mitsprache

Wiesemann ging auch auf die nachdenklichen Töne von Louisa und Georg Weis in ihren historischen Rollen aus dem Domnapf ein: „Losst doch mol die Mensche mitredde in de Kersch“, forderten diese. „Wir haben alle eine eigene Nase, an die wir uns fassen können“, sagte Wiesemann.