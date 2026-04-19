Die Weinmesse in Speyer bot am Samstag und Sonntag ein überzeugendes Plädoyer für die Lust auf Pfälzer Wein.

Der Weinmarkt steht unter Druck – und das längst nicht nur in der Pfalz oder in Deutschland. Der Absatz wird schwieriger, Konsumgewohnheiten verändern sich, alkoholfreie Getränke liegen im Trend. Die Branche muss reagieren – und tut es bereits. Neue Produkte wie alkoholfreie und alkoholarme Weine sind mehr als nur ein Zugeständnis an den Zeitgeist: Sie eröffnen Zukunftsperspektiven.

Gleichzeitig rückt der Weintourismus stärker in den Fokus. Wertschöpfung entsteht dort, wo Erlebnisse geschaffen werden – vor Ort und nah an den Menschen. Genau hier setzt die „Wein am Dom“ an. Sie macht Wein wieder zu dem, was er sein sollte: ein Genuss, den man gemeinsam mit anderen teilen kann. Deshalb ist und bleibt sie ein starkes Marketinginstrument und ein überzeugendes Plädoyer für die Lust auf Pfälzer Wein.