Arroganz mag Andre Golfier nicht. Dafür mag er aufstrebende Dynamik und Mut für Neues. Entsprechend setzt sich das Sortiment zusammen, das Rebensaft-Fans in seinem neuen Ladengeschäft in der Roßmarktstraße finden. Das „Küwé“ ist eröffnet.

Speyer. Wirtschaftlich ist Golfier nicht ins kalte Wasser gesprungen. Bevor er bei dem leerstehenden Objekt, in dem zuletzt ein Lampenladen war, zugriff, betrieb er ein Online-Unternehmen. Hauptaktivität war das Ausrichten von Weinproben bei Interessenten zuhause. Über das notwendige Wissen verfügt Golfier ebenso: Er studierte Oenologie und Weinbau.

Gearbeitet hat er in drei Weingütern, zuletzt als Vertriebsleiter. „Das war supercool, aber ich mag das Elitäre nicht“, erklärt er. Wichtig für ihn: Jeder soll sich in seiner Weinhandlung wohlfühlen, jede Altersklasse, jeder Berufsstand, jede Geldbeuteldicke.

Rustikale Ausstattung

Mit der Ausstattung fängt das Wohlfühlen im „Küwé“ schon an. Ein Kraftakt ist die gewesen. Davon erzählt schon der 350 Kilo schwere, massive Holzschrank, der am Eingang steht. Dort sind die „Schnäppsche“ zu finden. Weiter hinten im Raum steht ein nicht minder rustikaler Tisch, an dem – in Corona-freien Zeiten – Proben und Veranstaltungen ausgerichtet werden. Daneben: Spritziges, vom hochwertigen Schampus bis zum Fruchtsecco und alkoholfreien Sekt.

Bei Golfier wird Wert auf den Umgang mit den Kunden gelegt. Beratung gibt’s auch auf gut Pfälzisch, so wie die Waren betitelt sind. „Geht immer“ bietet Weine für jeden Tag, „Fers Esse“ spricht für sich, „S’Beschde“ liefert Tipps, wenn der Schwiegervater beeindruckt werden soll, wie Golfier verschmitzt formuliert. Im überschaubar gehaltenen Segment „Vun auswärts“ hat er Weine von Südafrika bis Italien zusammengestellt.

Mensch und Verkauf kombiniert

Das Herzstück ist aber die Pfalz, ergänzt von Weinen aus Hessen, Baden und von der Mosel. „Aktuell führen wir um die 30 Winzer“, sagt Golfier. Wir, das sind neben ihm seine Mutter Gabi, die die Büroarbeiten erledigt, und Robert Bisswanger, der viel unternehmerische Erfahrung hat und diese als Mitarbeiter einbringt. Golfier ist glücklich mit seiner Entscheidung: „Ich konnte meinen Traum verwirklichen: Mensch und Verkauf kombinieren und auf der Basis interagieren.“

Der Gründung gingen ein Businessplan, viel Bürokratie und die Erkenntnis voraus, dass 30.000 Euro als Startkapital nicht reichen. „Es ist ein Vielfaches geworden“, lenkt Golfier ein. Trotz mancher schlafloser Nacht aufgrund der prekären Situation durch Corona ist er jetzt optimistisch, nachdem der Laden angelaufen ist: „Ich habe nur Winzer im Programm, von denen ich weiß, wie sie arbeiten. Bei mir finden die Kunden Weine von der absoluten Oberklasse bis zu Underdogs“, betont Golfier. „Davon sind viele junge Winzer, die die Chance brauchen, sich bekannt zu machen.“

Weinglas falschherum

Der Name „Küwé“ zeugt von der Kreativität des Teams. Dazu erläutert Golfier: „Ein Cuvée ist ein kreativer Freiraum des Winzers und eine Zusammenführung unterschiedlicher Rebsorten, die sich sehr gut ergänzen – so wie es bei uns im Geschäft mit den Menschen sein soll.“ Ein erster Verkaufsschlager wurde bereits gelandet: Der „Lock-Stoff“ – ein klassischer Riesling mit modernem Etikett. Zum stilechten Genuss gibt’s im „Küwé“ gleich das passende Dubbeglas und Kleidungsstück: Shirts mit dem „falschrumme“ Weinglas, dem geschützten Symbol Golfiers aus seinen Anfängen als Unternehmer.

Kontakt

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 11 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 16 Uhr, Instagram: Kuewe_Wein_Events