Am Montag hat der Ticketverkauf für die Frühlingsweinmesse „Wein am Dom“ begonnen, die am 15. und 16. April Wein-Liebhaber nach Speyer locken soll. Wie der Veranstalter, der Verein Pfalzwein, mitteilt, werden in diesem Frühjahr mehr als 130 Weingüter an fünf historischen Orten der Domstadt ihre fast 800 Weine präsentieren. Neben den neu abgefüllten Weinen des 2022er Jahrgangs sollen auch diverse andere spezielle Weine vorgestellt werden. Der Veranstalter kündigt für die kommende Frühlingsmesse ein neues Konzept an, das Besucher mehr an die Hand nehmen soll. Unter anderem sollen die Pfälzischen Weinhoheiten sogenannte „Winewalks“ (Weinspaziergänge) über die Messe anbieten. Zudem soll es erstmals den Wettbewerb „Die Besten Weine, Sekte und Seccos“ für Aussteller geben. Weitere Infos und Tickets gibt es im Internet unter der Seite www.wein-am-dom.de.