Ab Mittwoch läuft der Aufbau für die Messe „Wein am Dom“ in Speyer. Sie geht am Samstag und Sonntag an sechs Schauplätzen in der Domstadt über die Bühne. Der erste Tag ist ausverkauft, der zweite noch nicht.

Bei gut 2000 verkauften Karten für Samstag wurde am Osterwochenende der Vorverkauf beendet. Für Sonntag läuft er noch. Laut Joseph Greilinger, Geschäftsführer der Pfalzwein-Werbung, sind für den zweiten Messetag bislang rund 800 Eintrittskarten abgesetzt. Erhältlich über wein-am-dom.de, das Reservix-System und dessen Vorverkaufsstellen wie die Tourist-Info in Speyer seien auch weiterhin Kombi-Tickets für beide Tage.

„Viele lassen den Messe-Samstag in Speyer mit einem schönen Abend ausklingen, gehen essen und schlafen dann am Sonntag gerne aus“, sagt Greilinger. Das sei einen Tag später für die meisten Besucher nicht entsprechend möglich, mutmaßt er über die Ursachen des unterschiedlichen Zuspruchs. Insgesamt seien Pfalzwein und Landwirtschaftskammer als Ausrichter sehr zufrieden: „Die Messe ist zum festen Bestandteil in Speyer geworden.“

Veranstaltungsorte sind der Historische Ratssaal, der Alte Stadtsaal, der Kulturhof, die Heiliggeistkirche, die Galerie Kulturraum und erstmals auch das Lokal „Philipp eins“. Der zentrale Einlass mit Gläserausgabe ist ein Zelt bei der Pilgerstatue. Dieses wird laut Greilinger ab Mittwoch aufgebaut und danach von einem Sicherheitsdienst bewacht. 139 Weingüter mit rund 800 Weinen, Sekten und Seccos, die Besucher verkosten dürfen, sind angemeldet. 25 weitere Helfer stellen die Ausrichter. Gästen wird eine Anreise mit Bus und Bahn empfohlen: Der Fahrschein ist im Eintrittspreis enthalten, der Festplatz als möglicher Parkplatz durch die Frühjahrsmesse belegt, und Selbstfahren nach Alkoholkonsum nicht angeraten.