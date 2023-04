Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Publikum und Aussteller wissen, was sie an der Stadt haben – und die Stadt an der „Wein am Dom“. Deshalb funktioniert es.

Die Frühjahrsweinmesse und die Stadt Speyer sind eine Traumkombi. Beide Partner profitieren voneinander. Die Veranstaltung poliert das Image der Stadt weiter auf. Die Messeveranstalter lieben das