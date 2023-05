Weil er die Besatzung eines Streifenwagens beleidigt hat, steht einem 35-jährigen Fahrradfahrer einiges an Ärger ins Haus. Die Polizisten hatten den Mann am Samstag gegen 22.30 Uhr in der Wimphelingstraße im Zuge von Fahndungsmaßnahmen angesprochen und nach Hinweisen befragt. Dem Radler „missfiel allerdings das eingeschaltete Fernlicht des Streifenwagens, worüber er sich lautstark beschwerte und die Beamten beleidigte“, berichtet die Polizei, die weiterhin ausführt: „In der folgenden Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits der zwei Promille.“ Der 35-Jährige musste mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrrad stellte die Polizei „präventiv“ sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung eingeleitet.