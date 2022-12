Mit dem Himmelstelefon beim Christkind-Sekretariat anzurufen, ist nicht ohne. Am Freitag haben Kinder erst gezögert, kamen dann aber ins Plaudern.

Maximilian (4) ist schüchtern und traut sich trotz guten Zuredens der Mama nicht ans Himmelstelefon. Dabei weiß er genau, was er sich wünscht. Seine Mama vermutet, dass er so einen Fernsprecher noch nicht gesehen hat, die sehen heutzutage anders aus. Schließlich kommt Maximilian doch ans Telefon. Sein Wunsch: ein ferngesteuerter Lastwagen. Sein kleiner Bruder Sebastian (2) hätte gerne einen ferngesteuerten Traktor. Milena (6) traut sich zunächst ebenfalls nicht ans Telefon. Nach Mamas Zureden nennt sie ihren Wunsch: Kleider und Schmuck.

Lunes (10) möchte zwei Nintendo-Spiele: „Just Dance 2023“ und „Zombie Army 4“. Miriam (9) will einen Spiel-Hund, der Pipi machen kann. Max (9) möchte eine Playmobil-Box und eine große Burg von Playmobil. Hannes (4) wünscht sich einen grünen Dino, der sich in ein Motorrad verwandelt, und einen T-Rex. Lina (2) hofft auf ein Tablet und eine große Puppe. Dean (9) hätte gerne einen elektrischen Playmobil-Kran. Xenia (9) wünscht sich ein Puzzle mit der Pferderasse Friese. Lunes (6) möchte eine Bay Plate Arena haben. Leo (7) freut sich auf eine Spielekonsole und ein „Burger Monster“-Shirt. Elias hätte gerne Lego und ein Ninjago-Schwert. Marcel (4) möchte etwas von Playmobil und ein Kuscheltier. Emmy (5) will sich vom Christkind überraschen lassen. Paulina (8) hofft auf eine echte Katze.

Himmelstelefon



Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, in der blauen Telefonzelle beim Jakobspilger.