In Reaktion auf die aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie sind politische Entscheidungen getroffen worden, die die Vorbereitung und Durchführung der geplanten Konzerte mit der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz am 16. und 17. Januar 2021 in der Zweibrücker Alexanderkirche und der Speyerer Dreifaltigkeitskirche mit Teilen aus dem Weihnachtsoratorium von Bach unmöglich machen. Daher sieht sich das Amt für Kirchenmusik der Landeskirche gezwungen, das Projekt abzusagen.

Es werden den engagierten Künstlern Ausfallhonorare gezahlt, was die Landeskirche bereits in diesem Jahr bei allen abgesagten Konzerten ebenfalls getan hat.

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres, die Jugendkantorei wird 2021 70 Jahre alt, war zunächst eine Gesamtaufführung aller sechs Teile des Werks unter Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald geplant gewesen.

Zum 60. Geburtstag 2011 hatte es eine solche unter Steuerwald mit großem Erfolg in Homburg und Landau gegeben. Damals sang der heutige Leipziger Thomaskantor Gotthold Schwarz den Solo-Bass.