Die ersten drei Teile des Weihnachtsoratoriums von Bach stehen auf dem Programm des Konzerts der Speyerer Kantorei in der Dreifaltigkeitskirche. Mit welchen Worten wird diesmal der Chor einsetzen?

Trotz empfindlich gestiegener Corona-Zahlen in und um Speyer planen die kirchenmusikalisch Verantwortlichen des Speyerer Kirchenbezirks um Bezirkskantor Robert Sattelberger für die Aufführung der ersten drei Teile von Bachs berühmtem „Weihnachtsoratorium“ am kommenden zweiten Adventssonntag, 5. Dezember, um 18 Uhr in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche. Alle Mitwirkenden, Sänger und Instrumentalisten erfüllen die 2G-Regel, darüberhinaus testen sich alle vor jeder Probe und dem Konzert selbst, die Nachweise werden kontrolliert. Für die Zuhörer bedeutet dies: Einlass gibt es nur für Genesene oder Geimpfte, darüberhinaus wird das Publikum gebeten, sich vor dem Konzertbesuch selbst zu testen, kontrolliert wird dies jedoch nicht.

Nach den sehr guten Erfahrungen mit dem Publikum beim Brahms-Requiem vor zwei Wochen bitten die Verantwortlichen um das gleiche Vorgehen, 350 Plätze stehen zur Verfügung, es wird eine Abendkasse geben. Es wird um rechtzeitiges Erscheinen gebeten, um Staus am Eingang zu vermeiden.

„Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten“

Alle Ausführenden stammen aus der Region, einzig der Evangelist, Tenor Oliver Kringel reist aus Würzburg an. Daneben singen Eva Landmesser (Speyer), Thomas Nauwartat-Schultze (Mannheim), Thomas Herberich (Neustadt), das Heidelberger Kantatenorchester spielt unter Konzertmeister Peter Jutz, Willem Balk sitzt am Orgelpositiv, es singt die Speyerer Kantorei in reduzierter Besetzung, die Gesamtleitung am Cembalo hat Robert Sattelberger. Die hauptberuflichen Musiker freuen sich sehr auf den Dienst. Die Kantorei singt das „WO“ immerhin zum zehnten Mal, die Veranstalter hoffen auf genügend Zuspruch, um die Kosten zu decken.

Der Eröffnungschor ist eine Umarbeitung des ersten Chors der Kantate „Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten“ – und das tun diese Instrumente ja auch. Sattelberger ließ deshalb in früheren Aufführungen vor dem eigentlichen „WO“-Text diese Worte singen. Wie wird es diesmal sein?

„Die Nacht ist vorgedrungen“

Am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, 18 Uhr, geht es musikalisch in der Gedächtniskirche Speyer weiter. Unter dem Titel „Die Nacht ist vorgedrungen“ spielt Robert Sattelberger an der neuen Klais-Orgel ein g-moll-Programm mit Werken von Buxtehude, Bruhns und Brahms, Kirchenpräsident in Ruhe Dr. Christian Schad hält Lesungen und eine Auslegung zum Lied bereit. Der Eintritt ist frei, Spende wird erbeten, es gilt 2G, Voranmeldung nicht erforderlich.

Karten

Vorverkaufsstellen für Karten zum Weihnachtsoratorium am 5. Dezember in der Dreifaltigkeitskirche sind die Einhorn-Apotheke sowie der Capella-Verlag.