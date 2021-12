Der Schaustellerbetrieb Barth, der am Wochenende seine Stände auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt abgebaut hat, ist laut Stadtverwaltung bis Montag „der einzige geblieben“. Die Stadt hat es den Betrieben „angeboten, ihre Stände selbstbestimmt abzubauen, sollte sich die Teilnahme für sie nicht mehr lohnen“. Im Fall Barth hatte Inhaber Patrick Barth als Begründung indes die Corona-Infektion eines Mitarbeiters genannt, der mit Kollegen in Kontakt gewesen sei. Für Mitte bis Ende der Woche kündigt die Stadt weitere Gespräche mit den Schaustellern an, nach denen entschieden werde, wann der Markt schließt oder ob er vorläufig geöffnet bleibt. Bis 9. Januar werde er nicht geöffnet bleiben, hieß es zuletzt. Die Stadt hatte zuletzt auch die Öffnungszeiten auf 11 bis 18 Uhr verkürzt, war von einer 3G- auf eine 2G-Regelung umgestiegen und hatte den Sonntag als Markttag gestrichen.

Hintergrund ist die problematische Corona-Lage. Speyer wies mit 634,6 am Montag eine so hohe Sieben-Tages-Inzidenz auf wie noch nie in der Pandemie. 72 Neuinfektionen wurden laut Landesuntersuchungsamt gemeldet. Bei den Unter-20-Jährigen nähert sich die Inzidenz mit 965,1 der 1000er-Marke. Jeder 100. Bürger in dieser Altersklasse hätte sich dann innerhalb einer Woche angesteckt.