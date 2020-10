Reihenweise werden in der Region Weihnachtsmärkte abgesagt, etwa in Heidelberg. Die Stadt Speyer plante zuletzt ein Weihnachtsdorf auf einem Teil des Festplatzes. Ob es dabei bleibt? Am Dienstag sei ein „verwaltungsinternes Gespräch“ zum Thema Weihnachtsmarkt geplant, teilte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach am Montag auf Anfrage mit. Über das Ergebnis wolle die Stadt im Anschluss informieren.

Wie berichtet, hatte die Verwaltung zuletzt Pläne vorgestellt, wonach der rechte Teil des Festplatzes, von der Domtreppe kommend unter den Bäumen, in ein Weihnachtsdorf verwandelt werden sollte. Aufgrund bundesweit steigender Corona-Infektionszahlen waren vor Kurzem jedoch Zweifel geäußert worden, ob ein solches vorweihnachtliches Angebot in Speyer in diesem Jahr überhaupt verwirklicht werden kann.