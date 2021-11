In einer Woche öffnet der Speyerer Weihnachtsmarkt nach zweijähriger Pause wieder seine Pforten. Die Aufbauarbeiten haben am Montag begonnen. Pandemie-bedingt wird er in der Maximilianstraße anders aufgebaut als in den Vorjahren. Die Stadt hat ihr Konzept vorgestellt, zu dem nun in manchen Bereichen doch wieder verschärfte Auflagen zählen.

Die Stadt werde für den von 22. November bis 9. Januar angesetzten Weihnachts- und Neujahrsmarkt auf der Maximilianstraße eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Ablauf regele, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Anfang November sah es noch danach aus, dass der Markt auf Grundlage der 27. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ohne Schutzmaßnahmen durchgeführt werden könnte.

„Die Lage ist dynamisch. Es ist uns bewusst, dass der Weihnachtsmarkt nicht wie im Jahr 2019 ohne Maßnahmen ablaufen kann“, sagte Seiler bei einem Pressegespräch am Montag. Bei der Verteilung der Stände auf der Maximilianstraße spiele vor allem die Infrastruktur eine bedeutende Rolle. Zwischen Dom und Alter Münze und am Altpörtel werden die Verzehrstände öffnen. Nur dort sei die Versorgung mit Wasser und Starkstrom gewährleistet. An diesen Hauptplätzen werde die 3G-Regel gelten, so Seiler. Für die Kontrolle der Regel sei es von Vorteil, dass sich die Verzehrsstände an den beiden Hauptplätzen befinden.

Öffnungszeiten angepasst

Dazwischen verteilen sich über die restliche Maximilianstraße die weiteren Verkaufsstände. Überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden könne, gelte die Maskenpflicht. Aushänge sollen über die geltenden Regeln vor Ort informieren. „Die Beschicker sind die erste Stufe der Kontrolle. Auch die Ordnungsbehörden werden sukzessive Kontrollen durchführen“, erklärte Seiler. Verstöße gegen die Regeln würden mit 50 Euro Geldbuße geahndet.

Auch die Öffnungszeiten des Marktes würden bei Bedarf angepasst. Zunächst sei er täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. „Wir werden die Warnstufen und alle weiteren Maßnahmen des Landes natürlich im Blick behalten“, ergänzte die Oberbürgermeisterin. Dann könne gegebenenfalls etwa bei den Öffnungszeiten nachjustiert werden.

Weihnachtsbäume aus Beton

19 Verkaufs- und 22 Verzehrstände verteilen sich ab nächste Woche auf der Maximilianstraße. „Außerdem wird es zwei Kinderkarusselle, die Kindereisenbahn und die Schlittschuhbahn geben“, so Heidi Jester von der Stadtverwaltung. Alle Termine mit Sonderveranstaltungen, etwa den Auftritt eines Zauberers, listet die Stadt im Netz unter www.speyer.de/weihnachten auf.

Dass sich der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr über einen Großteil der Maximilianstraße erstreckt, wirkt sich auch auf das Sicherheitskonzept aus. Christian Kölsch, stellvertretender Stadtfeuerwehrinspekteur, berichtete von Weihnachtsbäumen aus Beton sowie Dekosteinen als Sicherheitsmaßnahmen an den Zufahrtswegen. Diese wurden bereits aufgebaut. Alle Zufahrtsstraßen zur Maximilianstraße werden für die Zeit des Weihnachtsmarktes gesperrt. Auch der Busverkehr wird umgeleitet. Rettungskräfte würden die Maximilianstraße nur anfahren, wenn sie dort im Einsatz seien.

Eine Eröffnungsfeier für den Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr Pandemie-bedingt nicht. Auch „Altpörtel in Flammen“, der Weihnachtsmarkt der Partnerstädte und die Kinderbackstube fallen aus.

Kommentar: Maßnahmen sind wichtig

Die Infektionszahlen steigen. Deshalb sind die Maßnahmen der Stadt für den Weihnachtsmarkt richtig und notwendig.

Die Stadt trägt mit ihrer Allgemeinverfügung zum Ablauf des Weihnachtsmarktes den rasant steigenden Corona-Zahlen Rechnung. 3G-Regel an Verzehrständen und Maskenpflicht dort, wo es nötig ist, sind nachvollziehbar. Enorm wichtig bleibt die Frage, wie streng dies kontrolliert wird. Für die Schausteller ist es von existenzieller Bedeutung, dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden kann. Natürlich haben die Verantwortlichen keine Glaskugel. Dennoch hat es sich nun als vorschnell erwiesen, Anfang November mitzuteilen, dass der Markt wohl ohne Schutzmaßnahmen stattfinden werde.