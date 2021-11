In einer Woche öffnet der Speyerer Weihnachtsmarkt nach zweijähriger Pause wieder seine Pforten. Die Aufbauarbeiten haben am Montag begonnen. Pandemie-bedingt wird er in der Maximilianstraße anders aufgebaut als in den Vorjahren. Die Stadt hat ihr Konzept vorgestellt, zu dem nun in manchen Bereichen doch wieder verschärfte Auflagen zählen.

Die Stadt werde für den von 22. November bis 9. Januar angesetzten Weihnachts- und Neujahrsmarkt auf der Maximilianstraße eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Ablauf regele, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Anfang November sah es noch danach aus, dass der Markt auf Grundlage der 27. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ohne Schutzmaßnahmen durchgeführt werden könnte. Zum ausführlichen Artikel