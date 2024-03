Die Stadt sucht Beschicker für den Weihnachts- und Neujahrsmarkt sowie den Kunsthandwerkermarkt. Interessierte Anbieter könnten sich laut Mitteilung bis spätestens 30. April mit Bildmaterial und Informationen zur gewünschten Standgröße schriftlich bei Marktmeisterin Heidi Jester von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Kleine Pfaffengasse 21, oder per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de bewerben. Nach dem 30. April eingehende Bewerbungen könnten nicht mehr berücksichtigt werden. Der Kunsthandwerkermarkt findet an den Adventswochenenden im Rathausinnenhof und dem Kulturhof Flachsgasse statt. Der Weihnachts- und Neujahrsmarkt beginnt am Montag, 25. November, und dauert bis 6. Januar 2025. Gefragt sind dort laut Verwaltung neben Speisen und Getränken „insbesondere Erzeugnisse des heimischen Handwerks und des Kunsthandwerks“. Verkaufsstände müssen die Beschicker selbst organisieren, die Stadt könne keine Mietverkaufsstände anbieten.